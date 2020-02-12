"Газпром" опубликовал список предприятий - должников за газ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Газпром" опубликовал список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России. Московская область заняла лидирующую позицию, следует из данных на сайте "Газпром межрегионгаза".

В Московской области находятся 87 юридических лиц, имеющих долги за газ, по состоянию на 1 января 2020 года, говорится в сообщении компании. В списке "Газпрома" представлены компании с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн рублей.

Тверская область (69 предприятий), Пермский край (43 предприятия), Саратовская область (42 предприятия), а также Краснодарский край и Оренбургская область (по 33 компании) находятся в пятерке лидеров - должников.

Наименьшее число должников наблюдается на Камчатке и Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Приморском крае и Калининградской области, следует из данных компании.