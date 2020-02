Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,8-1,16%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов в среду вырос на 0,8% - до 3112,27 пункта, индекс РТС - на 1,16%, до 1557,44 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:44 мск снизился на 0,36%, до 63,145 рубля, курс евро уменьшился на 0,61%, до 68,785 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,73% - до $55,64 за баррель.

Итоги дня

В среду российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на улучшении внешнего фона, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Поддержку российским бумагам оказала динамика рынка энергоносителей, а также ситуация на западных фондовых площадках.

"В Европе к вечеру основные индексы росли в пределах 0,8%, а в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 0,7% и 0,5% соответственно. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и ОГК-2, рост которых превысил 10%. Хуже рынка торговались бумаги Мосбиржи и "префы" Сбербанка, потери которых превысили 1%", - пояснил он.

Улучшение настроений на внешних площадках происходит на фоне снижения интенсивности роста числа заболевших коронавирусом, что способствует увеличению спроса на рисковые активы. Плюс к этому в нефти игроки ожидают решения по дополнительному сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+, что дополнительно подталкивает цены на нефть вверх.

Прогноз на четверг

"Завтра настроения на российском рынке будут зависеть от общерыночного уровня риск-аппетитов, вестей с "вирусного" фронта, динамики цен на нефть и выходящих макроданных", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В частности, будет опубликована статистическая информация об инфляции в Германии и в США в январе. Завтра же Международное энергетическое агентство представит обзор по рынку нефти. В США финансовые результаты за IV квартал 2019 года представят Shutterstock Inc, Iron Mountain Inc, Kraft Heinz Co, PepsiCo Inc, Duke Energy Corp, NVIDIA Corp. В России "Черкизово" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов, курс рубля к доллару США - 62,5-63,7 рубля.