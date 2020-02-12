Росатом не получал от Боливии уведомления о приостановке проектов с этой страной

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" не получала по официальным каналам от властей Боливии уведомления о приостановке проекта строительства центра ядерных исследований и технологий в этой стране. Об этом сообщили ТАСС в Росатоме в среду.

"Без комментариев, поскольку по официальным каналам мы ничего не получили", - сказал представитель госкорпорации.

Боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) в среду разместило на официальном сайте заявление, в котором отметило, что прекращает работу по этому проекту.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Отмечалось, что проект полностью финансируется за счет средств Боливии и оценивается в $300 млн.

Ранее сообщалось, что Росатом уже в 2020 году может запустить в этом центре две технологии для нужд медицины и сельского хозяйства. Вывести работу центра на проектную мощность планировалось в 2022 году.

Проект центра ядерных исследований и технологий уникален для мировой атомной отрасли. Его планируется оснастить исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, экологии и других важных сферах жизнедеятельности человека.