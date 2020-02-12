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Для строительства моста через Лену бюджетные средства могут потребоваться в 2021-2024 гг.

В пресс-службе группы "ВИС" подчеркнули, что на начальном этапе их использование не предполагалось

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Средства федерального бюджета могут потребоваться для строительства автомобильного моста через реку Лена в Якутии в 2021-2024 годах, на начальном этапе их использование не предполагалось, и заявка не подавалась. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы "ВИС".

"Федеральное финансирование на начальном этапе проекта не предполагается. Все проектно-изыскательские работы по условиям проекта концессионного соглашения должны быть выполнены за счет средств инвестора (концессионера). Средства федерального бюджета могут потребоваться на инвестиционной стадии проекта в период с 2021 по 2024 годы. Заявка на выделение федерального гранта на реализацию проекта еще не подавалась, так как концессионное соглашение не было подписано", - сообщили в группе.

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