Huawei опровергла заявления о доступе к данным пользователей мобильных сетей

ТАСС, 12 февраля. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei в среду опровергла выдвинутые американской газетой The Wall Street Journal заявления о том, что компания могла на протяжении 10 лет тайно иметь доступ к данным пользователей мобильных сетей по всему миру. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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"Huawei никогда не имела и никогда не будет иметь тайного доступа к телекоммуникационным сетям, а также у нас никогда не будет возможности получить его. The Wall Street Journal прекрасно осведомлена, что правительство США не может предоставить доказательства своих обвинений, но все равно повторяет ложь, которую распространяют представители американских властей," - говорится в заявлении.

Компания добавила, что никогда не производила оборудование, позволяющее тайно получать доступ к данным пользователей мобильных сетей. В компании также подчеркнули невозможность доступа к такого рода информации без того, чтобы подобная деятельность не была сразу же зафиксирована системой безопасности телекоммуникационной сети.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что компания Huawei на протяжении почти 10 лет имела доступ к личным данным пользователей мобильных сетей по всему миру. При этом газета не уточняет, о каких именно странах идет речь. По утверждениям источников газеты, в оборудование, произведенное китайской компанией, тайно заложена возможность перехвата данных той или иной сети самим производителем посредством использования механизма доступа, предназначенного для представителей власти.

5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал компании временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.