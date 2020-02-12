Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) - отменено из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщили в среду организаторы смотра - Ассоциация GSMA.

"GSMA отменила MWC-2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным для GSMA провести мероприятие", - отметили организаторы.

Выставка должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне. Решение об отмене было принято после того, как несколько десятков крупных компаний объявили, что их представители не поедут на MWC. Так, от участия отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и многие другие компании.

Mobile World Congress является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют руководители операторов мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру. Обычно конгресс посещают около 100 тыс. человек.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.