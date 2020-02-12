Мнучин прогнозирует рост экономики США в 2020 году после заключения новых торговых сделок

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Темпы роста американской экономики ускорятся в этом году после заключения Соединенными Штатами ряда новых торговых сделок с зарубежными партнерами. С таким прогнозом выступил в среду на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США министр финансов США Стивен Мнучин.

"Экономическая мощь и конкурентоспособность Америки являются светлым пятном в мире, в то время как другие страны сталкиваются со "встречными ветрами". В нынешнем году мы ожидаем даже более значительного экономического роста в Соединенных Штатах по мере завершения разработки торговых сделок с некоторыми нашими самыми важными торговыми партнерами", - заявил Мнучин.

По словам министра, первая фаза торговой сделки с Китаем, заключенная 15 января, обеспечит "ключевую и поддающуюся проверке защиту" американских предпринимателей, станет "невероятным стимулом" развития фермеров США. В связи с этим Мнучин также напомнил, что в конце января президент Дональд Трамп подписал новое торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады, которое ранее уже было одобрено и Сенатом, и Палатой представителей Конгресса.

Кроме того, глава Минфина США пообещал, что экономическая политика Трампа приведет к "сокращению с течением времени" американского суверенного долга и дефицита федерального бюджета.