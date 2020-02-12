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Мнучин считает, что вспышка коронавируса будет влиять на экономику лишь в 2020 году

По мнению главы Минфина США, на рост экономики страны в течение следующих 10 лет также не будут влиять последствия скандала вокруг Boeing

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Негативные последствия вспышки нового коронавируса будут влиять на экономику США и других стран только в текущем году. Такое мнение выразил в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

"Я не ожидаю, что коронавирус будет иметь воздействие [на экономику] за пределами этого года", - сказал министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США. У него поинтересовались, как долго будут ощущаться в экономике США последствия скандала вокруг американского авиастроительного концерна Boeing и распространения нового коронавируса. "Это повлияет только на 2020 год. <...> Ни коронавирус, ни вопрос Boeing не будут влиять на рост в течение следующих 10 лет", - заявил Мнучин.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

В декабре минувшего года компания Boeing объявила о том, что с января на время прекратит выпуск самолетов модели 737 MAX. Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАМнучин, СтивенЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAXКитайская вирусная пневмония
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