Правительство на заседании обсудит законопроект о передаче ЦБ акций Сбербанка

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство на заседании в четверг может обсудить законопроект о покупке у Банка России 50%+1 акция Сбербанка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.

Премьер отметил, что правительство приняло решение о приобретении акций Сбербанка у Центрального банка, на заседании в четверг будет рассматривать соответствующий законопроект. Также пресс-служба Банка России сообщала ТАСС, что правительство РФ 13 февраля может рассмотреть указанный законопроект.

В среду стало известно, что правительство и ЦБ РФ определили схемы выхода регулятора из капитала Сбербанка. Соответствующий законопроект был разработан Минфином и Банком России.

Правительство выкупит пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. После покупки акции перейдут на баланс ФНБ. По словам министра финансов Антона Силуанова, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства инвестировать средства ФНБ в инфраструктурные проекты. Сама сделка по продаже акций пройдет поэтапно и будет завершена в 2021 году. При этом, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров.

В ЦБ также уточнили, что акции будут проданы по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть полных месяцев до даты первой сделки применительно ко всему пакету.