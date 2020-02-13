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На Кунашире летом откроется производство рыбной муки и рыбьего жира

На местные предприятия и в южные регионы страны будут поставлять продукцию, необходимую для производства кормов для животных и для рыб

ТАСС, 13 февраля. Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на Кунашире планируется открыть летом этого года. Он будет поставлять продукцию, необходимую для производства кормов для животных и для рыб в аквакультуре, на местные предприятия и в южные регионы страны, сообщила в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Мы начали возводить завод в мае 2018 года. Сейчас уже готово здание, внутри смонтировано оборудование. В начале апреля рассчитываем начать пусконаладку, а к июлю запустить мощности в работу", - процитировала пресс-служба слова генерального директора Южно-Курильского рыбокомбината, который реализует инвестпроект, Константина Коробкова.

Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Сахалинской области. Его общая стоимость - 1,083 млрд рублей, из них собственные средства инициатора проекта - 271 млн рублей, остальное - заемные средства корпорации. Продукцию, кроме предприятий Сахалинской области, будут поставлять в Белгород и Вологду.

Кроме этого завода, Южно-Курильский рыбокомбинат реализует на Кунашире еще два инвестпроекта: строительство лососевого рыбоводного завода на озере Лагунном мощностью 20 млн мальков в год и модернизацию перерабатывающих мощностей. Завод находится в стадии строительства, а проект по модернизации перерабатывающих мощностей предусматривает приобретение флота, который добывает сырье в прибережных водах и поставляет его на берег.

"Переработанная продукция отгружается через контейнерный терминал и вывозится в различные регионы России и за рубеж. Компания использует для транспортировки как Северный, так и Южный морской путь. В прошлом году было вывезено покупателям более 500 40-футовых контейнеров продукции. Этот объем будет нарастать с учетом увеличения производства и ввода в строй новых мощностей", - сообщила пресс-служба.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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