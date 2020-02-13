"Известия": руководители госкомпаний будут отвечать за повышение производительности труда

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает закрепить в трудовых договорах руководителей госкомпаний обязательство ежегодно повышать производительность труда на 5%. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

По данным издания, Минэкономразвития разработало специальную методику, по которой планируется подсчитывать показатель производительности. Она основывается на добавленной стоимости и численности сотрудников, которые работают в штате или по договору гражданско-правового характера, отмечает газета. Первые итоги новых правил ведомство планирует подвести в 2021 году.

В РЖД "Известиям" сообщили, что уже вынесли данные изменения на повестку совета директоров и заложили прирост производительности труда в 5% ежегодно в свою долгосрочную программу развития. В "Аэрофлоте" заявили, что методика министерства не учитывает особенности гражданской авиации. В "Алросе" газете подтвердили, что уже установили целевой прирост производительности труда по итогам 2020 года на уровне 5%. Кроме того, нововведения уже предусмотрены в трудовом договоре президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.