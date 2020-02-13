Nikkei: число действующих авиамаршрутов между Китаем и другими странами сократилось на 67%

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Число используемых международных авиационных маршрутов между Китаем и другими странами за время вспышки в КНР нового коронавируса сократилось на 67%. К такому выводу, проанализировав ситуацию, пришла ведущая японская экономическая газета Nikkei, результаты своих подсчетов издание опубликовало в четверг.

По ее данным, примерно на 80% сократилось число авиационных трасс, соединяющих Китай с США, которые ввели наиболее жесткие ограничения на въезд в страну иностранных граждан из КНР. Примерно наполовину уменьшилось количество авиалиний между Китаем и Японией, а также Южной Кореей.

Сокращение возможностей авиационных перевозок, по оценке экспертов газеты, уже повлияло на планы по меньшей мере 2,4 млн человек. Nikkei считает, что это нанесет непосредственный удар по доходам мировой туристической индустрии и может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая в среду подтвердили порядка 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели свыше 4,7 тыс. человек.