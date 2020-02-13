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WSJ: Джефф Безос заплатил рекордные $165 млн за поместье в Беверли-Хиллз

По данным газеты, площадь поместья составляет около 3,6 га

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Джефф Безос, который является основателем компании Amazon и самым богатым человеком в мире, приобрел за $165 млн поместье в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ранее ни один объект жилой недвижимости в Лос-Анджелесе и его пригородах не был продан за столь крупную сумму. Площадь поместья составляет около 3,6 га. Безос купил его у медиамагната Дэвида Геффена без участия агентов по продаже недвижимости. На участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, несколько садов и домов.

По сведениям газеты, Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн. Тогда это была самая крупная сумма, выплаченная за объект жилой недвижимости в районе Лос-Анджелеса. Первым владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер.

Согласно оценкам агентства Bloomberg, состояние Безоса превышает $132 млрд. Он занимает первое место в составляемом агентством списке самых богатых в мире людей.

Капитализация Amazon превышает в настоящее время $1 трлн. Безосу также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. В 2013 году он приобрел газету The Washington Post за $250 млн.

Теги
СШАБезос, Джеффри
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