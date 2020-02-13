"Ведомости": производители электроники просят вдвое снизить налог в пользу авторов музыки

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в Минэкономразвития с просьбой уменьшить налог в пользу авторов музыки с 1% до 0,5%. Об этом в четверг сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо.

По данным издания, речь идет о так называемом налоге на "болванки", который платят экспортеры и продавцы любых устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы. Данный налог является компенсацией музыкантам за то, что пользователи могут бесплатно делиться музыкой и не платить правообладателям, отмечает газета.

Достоверность письма "Ведомостям" подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, необходимость снижения данного налога объясняется низкой рентабельностью бизнеса дистрибьюторов, которая не превышает 2-3%. Кроме того, при дальнейших поставках оборудования в Белоруссию или Казахстан местные авторские сообщества также требуют выплаты вознаграждений, в связи с чем возникает проблема двойного платежа, добавил Гуськов.

Представитель Минэкономразвития заявил изданию, что предложения ассоциации уже рассматривались рабочей группой при министерстве в конце января, обсуждение будет продолжено.