Гендиректор РКК "Энергия" рассказал о планах по выводу предприятия из кризиса

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ситуацию в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", находящейся в финансовом кризисе, нельзя изменить без кадровых решений. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Николай Севастьянов.

Как заявил Севастьянов, который был вновь назначен гендиректором "Энергии" в марте 2019 года, он восемь месяцев пытался исправить ситуацию, не меняя руководящий состав и структуру предприятия.

"Но в итоге стало ясно, что надо менять распределение работ между руководителями, назначать новых, снимать часть полномочий со старых, иначе ситуацию не исправить. Конечно, не всех это устраивает. Люди хотят сохранить свои позиции, хотя не всегда справляются с работой. Но по-другому нельзя, руководитель по закону несет полную ответственность за деятельность предприятия, и он должен обладать полномочиями управлять персоналом", - отмечает гендиректор "Энергии".

Он добавил, что на сегодняшний день большинство представителей старого руководящего состава адаптировались к изменениям. Севастьянов напомнил, что ему уже приходилось выводить корпорацию из финансового кризиса в 2005-2007 годах, когда он был ее президентом и главным конструктором.

Севастьянов также высказал мнение, что работу главного конструктора и гендиректора космического предприятия должен выполнять один человек, как это было в советское время при Королеве, Глушко, Челомее и Янгеле, так как "при создании новой космической техники должно быть обеспечено единое организационно-техническое руководство".

РКК "Энергия" в 2018 году возглавлял Сергей Романов. Позже он был назначен первым заместителем гендиректора. Как сообщалось 24 января, теперь Романов должен перейти на должность исполнительного директора, главного конструктора по пилотируемым системам в рамках программы Международной космической станции. Романов пришел работать в "Энергию" в 1983 году. Главным конструктором корпорации в настоящее время остается Евгений Микрин.