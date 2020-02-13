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Власти Приморья советуют местным производителям овощей отложить сезонное повышение цен

Заместитель председателя правительства региона Константин Шестаков сообщил, что власти края обратились в другие регионы, чтобы заместить китайскую продукцию

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Приморского края рекомендовало местным производителям тепличных овощей отложить сезонное повышение цен до марта на фоне перебоев с поставками овощей из Китая, сообщил в четверг в эфире телеканала ВГТРК "Владивосток" заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Ранее власти Приморья обратились в региональное управление Россельхознадзора с инициативой о переговорах с карантинной службой КНР, которая ввела дополнительные требования к экспортным партиям некоторых овощей. Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. По мнению министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут.

"На сегодняшний день по тем карантинным мерам, которые приняты на стороне КНР, импортеры овощей из КНР не могут сюда поставить в надлежащем объеме овощи. Мы собрали тех производителей сельхозпродукции, которые работают на территории Приморья, мы настоятельно им рекомендовали цены в течение этого сезона не поднимать. У них есть сезонное повышение стоимости, обычно они делали это 1 февраля, и мы попросили это перенести на начало марта", - сказал Шестаков.

Он добавил, что всего в крае три основных предприятия, которые занимаются тепличным производством овощей, и объемы их поставок небольшие в сравнении с потребностями рынка. Поэтому власти края обратились в другие регионы - Алтайский край, Волгоградскую область и Узбекистан - за замещением китайской продукции поставщиками этих регионов.

Как отметили ТАСС в Управлении Федеральной антимонопольной службы Приморья, по состоянию на среду, 12 февраля, обращений от граждан по поводу нехватки овощей, завозимых в регион из Китая, не было.

Теги
РоссияКитайПриморский край
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