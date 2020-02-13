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WSJ: нигерийская авиакомпания закупает 100 самолетов у Airbus

Ранее Green Africa Airways планировала закупить лайнеры Boeing 737 MAX, однако приняла решение передать заказ европейцам

ПРЕТОРИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Нигерийская авиакомпания Green Africa Airways закупает 100 самолетов Airbus A220 у европейского консорциума Airbus. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

В декабре 2018 года нигерийский стартап обратился к компании Boeing с заказом на 100 самолетов Boeing 737 MAX, отмечает издание. Это произошло через два месяца после аварии Boeing 737 MAX рейса JT-610 у побережья индонезийского острова Ява и гибели всех находившихся на его борту 189 человек. Объявляя тогда о сделке, Boeing подчеркивал, что речь идет о его самом крупном контракте в Африке.

Сейчас компания Green Africa Airways приняла решение передать заказ европейцам, так как у нее возникли сомнения в своевременном получении самолетов от Boeing, отмечает газета. Американская компания приостановила в минувшем январе сборку Boeing 737 MAX по результатам расследования причин катастрофы в марте 2019 года этого самолета в Эфиопии. Компания пока не объявила о сроках возобновления выпуска Boeing 737 MAX.

Теги
ЭфиопияНигерияСШАИндонезия
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