Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,51 рубля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 30 копеек и составил 63,51 рубля.

Курс евро вырос на 28 копеек, до отметки 69,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%, до уровня в 3113,34 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,9% и составил 1543,26 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.