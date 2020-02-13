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Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,51 рубля

Курс евро увеличился до 69,03 рубля

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 30 копеек и составил 63,51 рубля.

Курс евро вырос на 28 копеек, до отметки 69,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%, до уровня в 3113,34 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,9% и составил 1543,26 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
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