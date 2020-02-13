ФАС Приморья не обнаружило завышения цен на овощи в крупных торговых сетях

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты Министерства промышленности и торговли Приморья и регионального управления Федеральной антимонопольной службы не выявили нарушений в образовании цен на овощи в двух проверенных ими крупных торговых сетях края. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее в ФАС региона поступали обращения от граждан с жалобами на повышение цен на овощи из Китая, особенно на помидоры, огурцы и сладкий перец. Как сообщали власти региона, это может быть связано с тем, что в начале февраля карантинная служба Китая ввела дополнительные требования к экспортным партиям некоторых овощей. По мнению министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина, если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье, которые занимали большую часть рынка, поступать не будут.

"Специалисты Министерства промышленности и торговли Приморского края и управления Федеральной антимонопольной службы проверили цены и ассортимент овощей в крупных торговых сетях во Владивостоке в четверг, 13 февраля. На сегодняшний день торговые наценки на них не изменились и составляют от 5 до 20%. Представитель краевого УФАС Юрий Кисенко не увидел в данных торговых сетях нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Специалисты проверили супермаркеты торговых сетей "Реми" и "Самбери". В последнем китайские и местные огурцы можно приобрести от 200 рублей за килограмм, помидоры - от 190 рублей. Сегодня у торговой сети три оптово-распределительных центра - два в Хабаровске и один в Артеме, овощи поступают в магазины регулярно, поэтому дефицита нет. В Супермаркете "Реми" килограмм огурцов стоит от 240 рублей, помидоры - от 230 рублей, помидоры на ветке - 212 рублей.