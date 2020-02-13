Карасин: речь о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией пока не идет

ЯЛТА /Республика Крым/, 13 февраля. /ТАСС/. Переговоры о возможности возобновления авиасообщения между Россией и Грузией пока продолжаются. Об этом заявил в четверг журналистам член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин.

"Это предмет размышлений и переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения.

Карасин также отметил, что обсуждение вопросов, связанных с отношениями Москвы и Тбилиси, по-прежнему планируется в рамках формата Карасин - Абашидзе в марте. "Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба в Грузии, когда у нас нет дипломатических отношений, когда вокруг этих отношений большие международные завихрения, - продолжил он. - Сядем спокойно и будем рассуждать как опытные, спокойные, думающие конструктивно люди о том, в каких сферах их можно наладить".

Российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Тогда же вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.