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Мишустин: резервный фонд кабмина можно тратить в случае ЧС, а не на текущую работу

Премьер-министр уточнил, что действовать нужно в рамках существующего бюджета и бюджетного цикла

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Средства резервного фонда правительства РФ можно использовать только в случае непредвиденных расходов, а не на плановую деятельность. Это подчеркнул в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он заявил, что резервы кабмина имеют жесткую целевую привязку. "Они должны использоваться только для финансирования непредвиденных расходов, которые в основном бывают при чрезвычайных ситуациях. Если речь идет о текущей плановой работе, о выполнении нацпроектов, других мероприятий, действовать нужно в рамках существующего бюджета и бюджетного цикла", - сказал глава правительства.

Он попросил министров взять это на заметку.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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