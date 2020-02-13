Мишустин заявил, что Сбербанк сохранит позиции одного из самых надежных банков страны

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сбербанк сохранит позиции одного из самых надежных кредитных учреждений страны, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Еще одно решение правительства, которое в том числе направлено на улучшение кредитования, - это приобретение правительством у Банка России акций Сбербанка. - Сегодня в повестке нашего заседания мы рассмотрим соответствующие законопроекты, - сказал Мишустин. - У Сбербанка особая ответственность, ему доверили свои вклады более 90 млн наших граждан, и, конечно, мы сохраним его позиции как одного из самых надежных кредитных учреждений страны".

Глава кабмина напомнил, что в среду провел встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом. "Мы подробно обсудили, как сделать кредиты, в том числе ипотечные, доступными, а также связанные с этим процедуры простыми и доступными для людей", - добавил Мишустин.