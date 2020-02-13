{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин заявил, что Сбербанк сохранит позиции одного из самых надежных банков страны

Как отметил премьер-министр РФ, у Сбербанка особая ответственность, так как ему доверили свои вклады более 90 млн россиян

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сбербанк сохранит позиции одного из самых надежных кредитных учреждений страны, заверил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Еще одно решение правительства, которое в том числе направлено на улучшение кредитования, - это приобретение правительством у Банка России акций Сбербанка. - Сегодня в повестке нашего заседания мы рассмотрим соответствующие законопроекты, - сказал Мишустин. - У Сбербанка особая ответственность, ему доверили свои вклады более 90 млн наших граждан, и, конечно, мы сохраним его позиции как одного из самых надежных кредитных учреждений страны".

Глава кабмина напомнил, что в среду провел встречу с руководителем Сбербанка Германом Грефом. "Мы подробно обсудили, как сделать кредиты, в том числе ипотечные, доступными, а также связанные с этим процедуры простыми и доступными для людей", - добавил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Минфин повысил прогноз роста ВВП России до 1,9%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС