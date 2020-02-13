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В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев уточнил, что профессия не исчезнет через 10 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта не повлечет за собой исчезновение профессии программиста в ближайшем будущем. Такое мнение высказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев во время общения со школьниками на "Уроке цифры" в Москве.

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"Я в это не верю, - сказал Шадаев, отвечая на вопрос школьницы о том, смогут ли программистов заменить продвинутые машины. - В обозримом человеческом будущем, наверное, какие-то примитивные процедуры точно будут как-то упрощаться для разработчиков, для тех, кто код пишет, но там большая доля творчества все равно присутствует, и вряд ли в какие-то десятилетия можно будет это перевести полностью в искусственный интеллект".

По его словам, сейчас спрос на таких специалистов только растет. "Есть разные версии, какие-то футуристические, что через 10 лет уже никого не останется - будет только искусственный интеллект, он будет делать все, но пока мы видим только обратную историю: зарплаты программистов растут ежегодно, спрос на них только увеличивается, за ними идет борьба между всеми нашими лидерами экономики и это самый востребованный кадровый ресурс. Поэтому мне кажется, что точно этого не будет", - подытожил Шадаев.

Генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина отметила, что со временем языки программирования и дальше будут упрощаться, что повлечет за собой появление новых специалистов. "В будущем может появиться расслоение: "простые" программисты, которые будут на простом языке писать, их будет много, они все время будут нужны, и те самые "сложные", которые новые языки разрабатывают и все это хорошо понимают", - поделилась она своим мнением.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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