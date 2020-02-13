МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации со ссылкой на заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова.

"Вместо [пластика] будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за год на нее перейдут до 1 млн клиентов ВТБ", - сообщили в пресс-службе.

Карта будет изготовляться из полилактида - возобновляемого биоисточника. При этом по "продолжительности жизни" она не уступает аналогам из стандартного пластика, при сопоставимой стоимости выпуска.

"Клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. Для тех, кто выберет вторую, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов", - сообщили в ВТБ.