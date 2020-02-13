Кабмин рассмотрит выплаты дивидендов госкомпаний на закрытом совещании

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит выплаты дивидендов госкомпаний на закрытом совещании, которое глава кабинета министров Михаил Мишустин предложил провести в ответ на выступления членов правительства на заседании в четверг.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о планирующихся изменениях доходной части бюджета РФ на 2020-2022 годы, заявил, что предусмотрен рост поступлений дивидендов от госкомпаний. "Хочу еще раз остановиться на том, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься правительством РФ", - указал чиновник.

При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал Силуанова, отметив, что необходимо "вернуться и принять отдельные решения правительства РФ по вопросу уплаты дивидендов".

В этой связи он отметил имеющуюся сегодня рассогласованность в уже принятых решениях. Так, например, по дивидендам РЖД в уже принятом законе о бюджете стоит выплата дивидендов в 69 млрд рублей, а в соответствии с новыми решениями эта цифра расчётно увеличится до 86 млрд рублей. При этом в финансовом плане самой компании, который утверждался правительствам, эта цифра равняется нулю, подчеркнул Белоусов.

Премьер-министр предложил обсудить данный вопрос у себя на закрытом совещании. "Я думаю, надо это на закрытом совещании у меня обсудить", - заключил глава правительства.