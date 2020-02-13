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Минприроды предложило наладить обмен данными о наличии защитных лесов на участках недр

Министерство предлагает создать механизм взаимодействия Роснедр и Рослесхоза

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило создать механизм взаимодействия Роснедр и Рослесхоза для информационного обмена о наличии защитных лесов в границах формируемых участков недр. Такая информация содержится в ответе министерства на запрос российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщила его пресс-служба.

Ранее Титов в письме главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину указывал, что золотодобытчики Забайкалья столкнулись с угрозой остановки деятельности из-за противоречий в законах: предприятия покупают на аукционах лицензию на добычу полезных ископаемых, но на стадии заключения договора на аренду участков узнают, что часть территории, на которую они выкупили лицензию, относится к категории "особо защитные участки леса" (ОЗУ). Освоение таких участков разрешено Лесным кодексом, в то же время запрещено распоряжением правительства №849-р. Таким образом, если компании начнут добычу, им грозит уголовное преследование, а в противном случае - получат штраф за невыполнение лицензионных условий.

"Минприроды в своем ответе признает, что было бы целесообразно создать механизм информационного взаимодействия Роснедр и его территориальных органов с Рослесхозом - для обмена о наличии защитных лесов (в которых выделяются особо защитные участки лесов) в границах формируемых участков недр. Данный механизм до 2023 года должен появиться в рамках работы по приведению сведений государственного лесного реестра со сведениями государственного реестра недвижимости", - сообщает пресс-служба.

При этом Минприроды не согласилось с предложением Титова нормативно закрепить необходимость внесения данных об ОЗУ в раздел об обременениях в конкурсной документации аукционов. "Определить точные границы горного или геологического отвода, конкретные границы земельных участков можно только после предоставления права пользования и разработки проектной документации", - говорится в ответе министерства.

Минприроды в своем ответе также указывает на то, что предоставление лесных участков в ОЗУ возможно, но без размещения на этих участках объектов инфраструктуры, связанных с недропользованием.

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