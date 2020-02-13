Прямые рейсы впервые в истории Платова свяжут Ростов-на-Дону и Белград

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Прямые рейсы запустят между ростовским аэропортом Платов и столицей Сербии Белградом, сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"В международный аэропорт Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") пришел новый зарубежный перевозчик - авиакомпания AirSerbia. Рейс по маршруту Белград - Ростов-на-Дону - Белград с сегодняшнего дня введен в расписание аэропорта Платов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выполнять перелеты четыре раза в неделю авиакомпания планирует с 5 июня и до конца 2020 года на самолетах Airbus А319.

"Мы очень рады приходу сербского национального авиаперевозчика в аэропорт Платов, поскольку это откроет жителям нашего донского края новые возможности для путешествий, - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Платова Александра Серова. - Со своей стороны хочу отметить, что аэропорт Платов располагает всей необходимой инфраструктурой как для комфортного обслуживания пассажиров, так и для быстрого и качественного наземного обслуживания воздушных судов и максимального сокращения времени стоянки оборотных рейсов".

Международный аэропорт Платов - новый аэропорт, обслуживающий Ростов-на-Дону. Находится в 29 км к северо-востоку от города, в 4 км севернее станицы Грушевская (Аксайский район Ростовской области). Платов стал первой крупной международной воздушной гаванью, созданной с нуля в РФ с 1991 года. Общий бюджет проекта составил почти 47 млрд рублей.