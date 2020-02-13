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Страны ОПЕК+ в январе перевыполнили план по сокращению добычи за счет Саудовской Аравии

Таким образом, новые условия сделки, вступившие в силу с января, выполнены на 123%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ в январе 2020 года сократили добычу нефти в рамках Венского соглашения на 2,05 млн баррелей в сутки вместо положенных 1,7 млн б/с. Таким образом, новые условия сделки, вступившие в силу с января, выполнены на 123%, следует из февральского отчета Международного энергетического агентства.

В декабре 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение усилить сокращение добычи на первый квартал на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с. Отдельно страны ОПЕК новую квоту (1,2 млн б/с) выполнили на 143%. При этом Саудовская Аравия снизила добычу от базового уровня почти на 1 млн б/с в январе - до 9,72 млн б/с, хотя ее квота по снижению в соглашении составляет 489 тыс. б/с. Таким образом саудиты сократили добычу еще почти на 500 тыс. б/с в добровольном порядке.

Заметно в январе добычу сократила и Нигерия - на 150 тыс. б/с, до 1,68 млн б/с. Перевыполнили свои квоты также Конго и Ангола.

В то же время страны "не ОПЕК", участвующие в соглашении, выполнили соглашение только на 76%. В частности, Россия снизила добычу нефти на 233 тыс. б/с, тогда как квота предполагает сокращение на 300 тыс. б/с.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о совместном регулировании добычи с 2017 года. За это время оно продлевалось несколько раз. Страны устанавливают квоты по добыче в зависимости от ситуации на рынке, они действуют 3-9 месяцев. Нынешнее соглашение действует до 31 марта 2020 года.

Теги
АнголаНигерияСаудовская Аравия
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