Бывший вице-премьер Алексей Гордеев занял пост зампредседателя Госдумы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев занял пост вице-спикера Госдумы, сменив на этой должности руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова. Соответствующее постановление депутаты нижней палаты приняли на заседании в четверг.

Согласно тексту, Госдума освободила Неверова от должности на основании его личного заявления. Сам он ранее пояснил журналистам, что такое решение связано с возросшей нагрузкой - на посту зампредседателя Госдумы он курировал вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток). Покинув эту должность, он сможет сосредоточиться на фракционной работе, взаимодействии с региональными парламентами.

В среду Центризбирком постановил передать Гордееву вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", ранее принадлежавший Геннадию Кулику, который стал советником председателя Госдумы Вячеслава Володина по вопросам сельского хозяйства. Гордеев возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году.

Гордеев занимал должность вице-премьера России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. Дольше всех в истории новой России являлся министром сельского хозяйства: с августа 1999 года по февраль 2009 года. 26 февраля 2009 г. утвержден на посту губернатора Воронежской области (переизбран в 2014 году). В декабре 2017 году назначен полпредом президента в ЦФО и занимал эту должность до мая 2018 года.