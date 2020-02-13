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Число судебных споров по ОСАГО и каско в 2019 году снизилось на 40%

Как отмечается в сообщении службы финансового уполномоченного со ссылкой на председателя Верховного суда РФ, также снижается количество страховых споров в арбитражных судах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число судебных споров по договорам ОСАГО и каско в 2019 году снизилось на 40% благодаря введению досудебного порядка урегулирования споров финансовым уполномоченным. Об этом говорится в сообщении службы финансового уполномоченного со ссылкой на председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

"Благодаря деятельности финансового уполномоченного количество дел о взыскании выплат по договорам ОСАГО и каско, рассмотренных судами общей юрисдикции в 2019 году, сократилось на 40% - до 164 тыс. против 273 тыс. дел в 2018 году", - говорится в сообщении.

Также снижается количество страховых споров в арбитражных судах - на 26,5%, до 50 тыс. против 68 тыс. дел в 2018 году, отмечается в сообщении.

В 2019 году потребители направили в службу финансового уполномоченного 91,359 тыс. обращений. Подавляющее количество обращений (87,038 тыс. или 95,3%) пришлось на споры по договорам ОСАГО, из которых наибольшее число обращений (33,246 тыс. или 36,4%) связано с несогласием заявителей с размером страхового возмещения. По результатам рассмотрения обращений финансовым уполномоченным принято 30,909 тыс. решений, в 52% требования потребителей удовлетворены.

С 1 июня 2019 года финуполномоченный занимается досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями и разрешает споры по каско и ОСАГО.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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