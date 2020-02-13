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Международный аэропорт Храброво в Калининграде сертифицирован по 2-й категории ИКАО

Получение 2-й категории позволит значительно уменьшить количество задержек и отмен рейсов в связи с плохими погодными условиями

КАЛИНИНГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде сертифицирован по 2-й категории ИКАО, сообщила в четверг журналистам ведущий специалист по связям с общественностью авиаузла Наталья Грицун.

Теперь пилотам прибывающих самолетов разрешено совершать точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения менее 60 м, но не менее 30 м, при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе (ВПП) не менее 350 м.

"Аэродром Храброво 12 февраля 2020 года получил сертификат соответствия, выданный Управлением аэропортовой деятельности Росавиации сроком на три года. Получение 2-й категории позволит калининградскому аэропорту значительно уменьшить количество задержек и отмен рейсов в связи с плохими погодными условиями", - сказала Грицун.

Ранее аэродром имел 1-ю категорию, что разрешало летчикам выполнять посадку по приборам с относительной высотой принятия решения не менее 60 м и при дальности видимости на ВПП от 550 м. Для получения 2-й категории Храброво был оснащен дополнительными радионавигационными средствами посадки. Была установлена многопозиционная система наблюдения "Альманах", наличие которой является одним из условий присвоения 2-й категории. Согласно сертификату, аэродром имеет класс "Б". ВПП размерами 3350 м на 45 м оборудована на два курса захода на посадку. Курс ВПП 240 сертифицирован для точного захода на посадку по 2-й категории, курс 060 - для захода по 1-й категории.

Аэропорт федерального значения расположен в 20 км от Калининграда. Связан регулярными рейсами с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Ташкентом, Варшавой. Пассажиропоток в 2019 году составил 2,3 млн человек, прогноз по 2020 году - 2,5 млн.

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РоссияКалининградская область
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