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В Томске начнут в 2020 году производить для "Коломенского завода" двигатели для поездов

Как сообщили в пресс-службе АО "Томский электротехнический завод", двигатель "ДП 335" для привода маслопрокачивающего насоса дизелей и дизель-генераторов проходит испытания и готовится к первичной аттестации

ТОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. АО "Томский электротехнический завод" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в 2020 году планирует начать серийное производство двигателей дизельных насосов для единственного в РФ локомотивостроительного "Коломенского завода" (входит в "Трансмашхолдинг"), сообщил журналистам в четверг гендиректор томского завода Борис Вологдин.

"Для "Коломенского завода" мы разрабатываем двигатель и планируем в этом году уже начать серийное производство. Они нам предложили, мы согласились, освоили. Заказы, обещают, будут большими, цена устраивает нас, цена устраивает их. Этот двигатель применяется в маслоперекачивающих насосах дизелей, для дизельных локомотивов", - сказал Вологдин, не уточнив предполагаемых объемов поставок и суммы контракта.

Как уточнил генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, который с рабочим визитом сегодня посетил Томский электротехнический завод, концерн является одним из крупнейших поставщиков подвижного состава РЖД. "Было бы совершенно логично использовать все наработки, весь потенциал, который существует в нашем концерне, в том числе на нашем Томском электротехническом заводе, для того, чтобы оказывать содействие развитию программ и импортозамещения, и диверсификации, и сохранению тех наработок, которые существуют", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Томский электротехнический завод", в настоящее время двигатель "ДП 335" для привода маслопрокачивающего насоса дизелей и дизель-генераторов проходит испытания и готовится к первичной аттестации. Сейчас завод ждет договора с Центром технического аудита РЖД для инспекционного контроля предприятия, совместного проведения испытаний и приемки электродвигателей "ДП 335", чтобы получить разрешение на отгрузку первой партии.

"Коломенский завод" является единственным в России производителем современных магистральных пассажирских тепловозов, пассажирских электровозов и грузовых тепловозов для железных дорог России, стран СНГ и Балтии.

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