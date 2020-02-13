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YouDrive начал тестировать новую функцию, которая позволит не парковать машину

Как сообщили в компании, клиент сможет сразу передать арендуемый автомобиль другому пользователю

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Каршеринг YouDrive с 13 февраля запустил тестирование новой функции, которая поможет клиентам не искать парковочное место при сдаче машины.

"Теперь клиент сможет сразу передать арендуемый автомобиль другому пользователю, не тратя время и деньги на поиск парковочного места. Новая функция работает на основе предыдущего обновления, в котором водитель мог указать адрес и ориентировочное время прибытия, а другой человек мог сделать предзаказ на этот автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая функция запускается в тестовом режиме во всех городах присутствия сервиса. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, водитель должен перед началом аренды указать место и время прибытия, а также дать согласие на прямую передачу машины. Когда следующий клиент забронирует этот автомобиль в адресе назначения, он сможет начать переписку в специальном чате или созвониться с текущим водителем.

Гендиректор YouDrive Борис Голиков отметил, что уже сейчас четверть заказов приходится на автомобили, находящиеся в пути. "Возможность прямой передачи решает сразу несколько задач: для сервиса, для пользователя и для города. Для пользователя решается постоянная проблема поиска свободного парковочного места, а для сервиса происходит оптимизация работы автопарка", - сказал он.

YouDrive основан в 2015 году, сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2 тыс. автомобилей, совместно с автомобилями YouDrive Pool - более 3,3 тыс. машин.

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