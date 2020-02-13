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Продажа акций Сбербанка правительству

Кабмин выкупит пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что этот актив будет приобретаться за счет средств ФНБ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Стоимость 50% + одна акция Сбербанка, которые правительство РФ приобретет у ЦБ РФ за счет средств ФНБ, составит около 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Это около 2,5 трлн рублей, стоимость пакета акций Сберегательного банка, собственно, это тот актив, который будет приобретаться за счет ФНБ", - сказал Силуанов.

Минфин РФ и Банк России 11 февраля объявили, что разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Глава Минфина Антон Силуанов тогда говорил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты. Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной и не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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