Кабмин выкупит пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Стоимость 50% + одна акция Сбербанка, которые правительство РФ приобретет у ЦБ РФ за счет средств ФНБ, составит около 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это около 2,5 трлн рублей, стоимость пакета акций Сберегательного банка, собственно, это тот актив, который будет приобретаться за счет ФНБ", - сказал Силуанов.

Минфин РФ и Банк России 11 февраля объявили, что разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Глава Минфина Антон Силуанов тогда говорил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих порог в 7% ВВП, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты. Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной и не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.