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Цифровая платформа для мониторинга энергосетей Prisma Photonics получила награду SPIE

Система Prisma Photonics использует уже существующие оптоволоконные кабели для мониторинга, что позволяет инспектировать ЛЭП и прогнозировать возможные отказы и сбои в сети без необходимости установки нового оборудования

ТАСС, 13 февраля. Международное общество оптики и фотоники (SPIE) признало интерактивную цифровую платформу Prisma Photonics одним из ведущих инновационных продуктов в энергетическом секторе. Данное решение позволяет проводить мониторинг инфраструктуры в режиме реального времени на основе передовых аналитических алгоритмов, сообщил ресурс PRNewswire.

"Технология Prisma Photonics предполагает принципиально новый подход к мониторингу инфраструктуры дальнего радиуса без необходимости использования сенсоров. Тем не менее решение обеспечивает идентификацию и классификацию наблюдаемых событий и сетевых сбоев с беспрецедентной точностью", - отметил генеральный директор Prisma Photonics Эран Инбар.

Благодаря новаторскому подходу к мониторингу инфраструктуры на больших расстояниях, система Prisma Photonics использует уже существующие оптоволоконные кабели для мониторинга, что позволяет инспектировать ЛЭП и прогнозировать возможные отказы и сбои в сети без необходимости установки нового оборудования. Данное решение - первое в отрасли, не требующее использования большого количества датчиков для считывания данных и мониторинга состояния энергосетей. Для его использования достаточно установить необходимое программное обеспечение.

Решение Prisma Photonics просто в установке, не требует предоплаты и работает на основе ежемесячной подписки, что является новой бизнес-моделью в данном сегменте цифровых решений в энергетике.

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