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Обрушение СКК в Петербурге

Власти Петербурга запросят 10 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию СКК

Заявку планируется направить после завершения проектирования объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены привлечь из федерального бюджета 10 млрд рублей на реконструкцию спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Заявку на привлечение средств планируется направить после завершения проектирования объекта, сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

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"Мы подадим заявку в федеральное правительство на привлечение 10 млрд рублей в обязательном порядке. Но для того, чтобы ее подать, нужен конкретный проект с экспертизой и всеми необходимыми документами. Пока этого проекта нет, насколько мне известно. Соглашение с концессионером [компания "СКА-Арена"] подписано, однако этап проектирования еще не закончен, после завершения проектирования начнется этап строительства", - сказал Корабельников.

Администрация Петербурга заключила концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию СКК с компанией "СКА-Арена" в январе 2020 года. На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года. Стоимость работ с учетом создания парка составит порядка 25 млрд рублей, при этом финансирование со стороны города составит не более 10 млрд рублей.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургОбрушение СКК в Петербурге
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