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Набиуллина: средние ставки по ипотеке в России в начале года опустились ниже 9%

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России в начале 2020 года опустились ниже 9% и продолжат снижаться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"Ставки, как вы знаете последние официальные данные на декабрь, опустились до 9%. Но реально в начале года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается", - сказала Набиуллина.

По ее словам, российские банки в 2020 году получат прибыль на уровне прошлого года в случае отсутствия шоков.

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