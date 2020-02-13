Кабмин после получения контроля над Сбербанком продолжит поддерживать начинания Грефа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство после получения контроля над Сбербанком продолжит взаимодействовать с руководством кредитной организации и будет поддерживать начинания главы банка Германа Грефа, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сберегательного банка, мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича [Грефа] в его начинаниях, и я вас уверяю, что эффективность работы Сберегательного банка только повысится", - заявил он.

По словам министра, правительство одобрило законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка.

Он уточнил, что правительство купит пакет акций Сбербанка двумя траншами примерно по 1,2 трлн рублей. Первая часть сделки состоится весной 2020 года. "В то же время нам необходимо действительно работать по той сделке по приобретению акций Сбербанка, о которой мы говорили. И цифра около 1,2 трлн рублей будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,4 трлн рублей. Оставшуюся часть мы планируем докупить либо по итогам пополнения средств ФНБ в текущем году, либо в следующем году, как только мы наберем необходимый объем", - отметил Силуанов.

Он не исключил завершения сделки в 2020 году при цене на нефть выше $52 за баррель. "Если в этом году цена нефти будет выше $52 долларов за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если она упадет ниже, нам придется делать это постепенно, постепенно получая акции у Центрального банка", - пояснил министр.

Он уточнил, что правительство не будет покупать акции Сбербанка в рассрочку. "Как только мы накопим объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем", - подчеркнул министр финансов.

Дивиденды Сбербанка будут перечисляться напрямую в федеральный бюджет, заявил Силуанов. "Нынешний бюджет говорит о том, что все дивиденды Сбербанка поступят в федеральный бюджет. Это тоже был своего рода логический конфликт с Центральным банком: банк находится под ЦБ, дивиденды должны идти на увеличение прибыли или сокращение убытков Центрального банка. Тем не менее, в бюджете записано следующее: вся дивидендная сумма от Сберегательного банка поступит в доход федерального бюджета, это и учтено в предстоящую трехлетку", - сказал он.