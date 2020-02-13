Пассажиры верхних и нижних полок в поездах получат равные права на размещение багажа

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает внести изменения в правила перевозки пассажиров и багажа и уравнять в правах пассажиров верхних и нижних полок при размещении багажа. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

"При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клади", - говорится в дополнении к правилам.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что в настоящее время в поездах дальнего следования эксплуатируются вагоны, в которых конструктивными особенностями предусмотрены неравнозначные места для размещения ручной клади. В пример авторы документа приводят двухэтажные вагоны, вагоны габарита РИЦ, вагоны со спальными местами поездов "Стриж". В двухэтажных вагонах и вагонах габарита РИЦ более удобным является размещение ручной клади под нижней полкой, тогда как в вагонах со спальными местами поездов "Стриж" - на верхней багажной полке.