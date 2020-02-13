"Газпром" видит поддержку проекта "Северный поток - 2" в Европе

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. "Газпром" видит поддержку проекта "Северный поток - 2" и со стороны инвесторов, и правительств европейских стран, заинтересованных в проекте. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе дня инвестора "Газпрома".

"Мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов проекта, мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях, и, конечно же, это дает предпосылки верить в лучшее для всех", - сказала она.

Бурмистрова отметила, что проект важен для энергобезопасности Европы. "Плюс мы понимаем, что речь идет, прежде всего, о безопасности поставок в Европу, европейцы в этом заинтересованы. Я думаю, что вы наблюдали и встречи на уровне руководства Германии в конце прошлого года, и так далее. Поэтому Европа также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы этот проект ускорить", - пояснила она.

В презентации "Газпрома", подготовленной ко Дню инвестора в Нью-Йорке, сообщалось, что компания ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020 года.