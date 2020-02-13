{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" видит поддержку проекта "Северный поток - 2" в Европе

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подчеркнула, что проект важен для энергобезопасности Европы

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. "Газпром" видит поддержку проекта "Северный поток - 2" и со стороны инвесторов, и правительств европейских стран, заинтересованных в проекте. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе дня инвестора "Газпрома".

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы видим колоссальную поддержку со стороны финансовых инвесторов проекта, мы видим, что правительства европейских стран, которые заинтересованы в этом проекте, продолжают переговоры со своими коллегами за океаном на всех уровнях, и, конечно же, это дает предпосылки верить в лучшее для всех", - сказала она.

Бурмистрова отметила, что проект важен для энергобезопасности Европы. "Плюс мы понимаем, что речь идет, прежде всего, о безопасности поставок в Европу, европейцы в этом заинтересованы. Я думаю, что вы наблюдали и встречи на уровне руководства Германии в конце прошлого года, и так далее. Поэтому Европа также предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы этот проект ускорить", - пояснила она.

В презентации "Газпрома", подготовленной ко Дню инвестора в Нью-Йорке, сообщалось, что компания ожидает, что газопровод "Северный поток - 2" будет запущен к концу 2020 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Жителям Адлера представили макет железнодорожного вагона нового поколения
Основным отличием вагона стал специальный модуль, разделяющий пространство купе на четыре отдельных места
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС