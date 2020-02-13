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Жителям Адлера представили макет железнодорожного вагона нового поколения

Основным отличием вагона стал специальный модуль, разделяющий пространство купе на четыре отдельных места

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Макет некупейного вагона нового поколения был представили пассажирам и журналистам в четверг АО "Федеральная пассажирская компания" и АО "Трансмашхолдинг" на железнодорожном вокзале Адлера, передает корреспондент ТАСС.

"Это полнометражная модель вагона, где представлены два купе с теми элементами, которые реализовались для пассажиров как в индивидуальном пространстве, так и в новых дизайнерских решениях", - сказал журналистам заместитель генерального директор АО "Федеральная пассажирская компания" Константин Торубаров, который добавил, что данная модель уже была представлена в Казани, где среди жителей был проведен опрос.

Как сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов, по итогам опроса, новый вагон получил более 90% положительных отзывов. "Мы постарались, предварительно, провести опрос и маркетинговые исследования, вместе с Федеральной пассажирской компанией определили тот ряд ключевых направлений, который сегодня востребован пассажирами, и постарались их в модуле максимально реализовать. Прежде всего, это персональное пространство: мы постарались сделать, чтобы у каждого пассажира появилось свое индивидуальное пространство, в котором он может уединиться", - сказал он, добавив, что это был самый частый запрос при опросе населения.

Лошманов отметил, что ключевое отличие этого вагона заключается в том, что в нем установлен специальный модуль, разделяющий пространство купе на четыре отдельных места. При этом для каждого пассажира предусмотрено специальное место для хранения багажа, ящик для хранения обуви, индивидуальная розетка и персональный столик. Кроме того, при создании модуля было учтено то, что многие путешествуют семьями, поэтому в вагоне предусмотрены места для пассажиров с детьми. Также в вагоне есть места для пассажиров преклонного возраста.

"Нами предусмотрено вместе с Федеральной пассажирской компанией еще два проекта нового типа открытого [купе], который сейчас находится в проектировании, и который в дальнейшем мы также планируем следом за этим модулем провести по городам РФ", - сказал Лошманов, отметив, что второй макет будет более просторным и комфортабельным.

Павильон с макетом расположен в зале ожидания вокзала. Любой желающий сможет ознакомиться с ним до конца февраля. Вагон нового поколения по представленному макету прзентуют летом 2020 года. Первые пассажиры смогут проехать в нем в 2021 году, добавил Лошманов.

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