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"Газпром" допускает сокращение своей доли в "Газпром нефти", но пока таких планов нет

Как заявил зампред правления холдинга Фамил Садыгов, от этой дочерней компании поступает 30% доходов

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. "Газпром" допускает возможность сокращения в будущем своей доли в "Газпром нефти" в случае отмены ограничений сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, но пока таких планов у холдинга нет. Об этом сообщил заместитель председателя правления холдинга Фамил Садыгов, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Лондоне.

"Вы задаете вопрос финансовому директору "Газпрома", а "Газпром" владеет 96% "Газпром нефти". Для нас это важнейшая часть нашей структуры. 30% доходов получаем от нашей дочерней компании, это активно развивающаяся компания, динамичная, более того - технологичная, почему я должен доходы отдавать кому еще?", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Являясь членом совета директоров "Газпром нефти", я соглашусь, что ликвидность надо повышать. Но сейчас ли? Все-таки не забывайте, что сегодня есть ограничения, которые введены. Стоит ли сегодня это делать? Наступит время, ограничения будут сняты и "Газпром", безусловно, такие решения может принимать, но не сегодня", - добавил Садыгов.

"Газпром нефть" входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира и в тройку крупнейших производителей нефти в России. Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами. Компания реализует 500 цифровых проектов и инициатив, в рамках цифровой трансформации 2030 будет реализовано 12 ключевых проектов.

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