Солдаты-срочники могут получить право на ипотечные и кредитные каникулы

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Банк России предлагает предусмотреть возможность предоставления солдатам-срочникам ипотечных и кредитных каникул на срок их службы в армии. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"Сейчас мы хотим несколько расширить этот инструмент - распространить ипотечные каникулы, например, на срок срочной воинской службы для призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, что если молодой человек после университета успел взять ипотеку и был призван в армию на год или два в случае службы на флоте, для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой, - пояснила глава ЦБ. - Каникулы для призывников мы также считаем правильным распространить не только на ипотеку, но и на все потребительские кредиты свыше одного года, которые есть у заемщика. Срок таких каникул - также на весь период срочной воинской службы".

По словам Набиуллиной, около 15 тыс.человек уже обратились за ипотечными каникулами. "В прошлом году, вы знаете, был введен механизм ипотечных каникул. Мы видим, что пока им воспользовалось не так много людей. По нашим оценкам, около 15 тыс. человек обратились за "каникулами", 8 тыс. воспользовались ими, часть заявок еще рассматривается банками. По 4 тыс. заявок получили (граждане) отказ, поскольку эти заявки не соответствовали тем условиям, которые определены для того, чтобы эти каникулы были официальными", - сказала она.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. В случае трудных жизненных ситуаций (безработицы, инвалидности, болезни, снижения семейного дохода и пр.) россияне могут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время. Ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.