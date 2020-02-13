{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Sky: министр финансов Великобритании Саджид Джавид покинул свой пост

По информации телеканала портфель Джавида может получить его заместитель Риши Сунак

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, ставшая неожиданностью отставка Джавида является итогом противостояния между главой Минфина и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. Ожидается, что портфель Джавида получит его заместитель Риши Сунак.

Британские политические обозреватели не ожидали, что Джонсон отправит в отставку кого-либо из ключевых министров своего кабинета, включая Джавида, который должен был в начале марта представить проект бюджета на следующий финансовый год. Обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг пишет, что Джавиду было предложено сохранить должность, если он отправит в отставку всех своих советников, однако министр отказался от этого предложения и предпочел отказаться от портфеля.

Джавид занимал различные посты в британском правительстве с 2012 года. В апреле 2018 года он был назначен на должность главы МВД, а в июле 2019 года после прихода к власти Бориса Джонсона сал главой Минфина.

Ранее 13 февраля о своих отставках объявили министры по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Лидсом, по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и охраны окружающей среды Тереза Вильерс, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

В новость были внесены изменения (15:22 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
"Газпром" из-за коронавируса перевел переговоры с КНР в дистанционный формат
В компании уточнили, что переговоры продолжаются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС