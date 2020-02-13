Sky: министр финансов Великобритании Саджид Джавид покинул свой пост

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста на фоне перестановок, проводимых в правительстве премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщил в четверг британский телеканал Sky News.

По информации телеканала, ставшая неожиданностью отставка Джавида является итогом противостояния между главой Минфина и главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом. Ожидается, что портфель Джавида получит его заместитель Риши Сунак.

Британские политические обозреватели не ожидали, что Джонсон отправит в отставку кого-либо из ключевых министров своего кабинета, включая Джавида, который должен был в начале марта представить проект бюджета на следующий финансовый год. Обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг пишет, что Джавиду было предложено сохранить должность, если он отправит в отставку всех своих советников, однако министр отказался от этого предложения и предпочел отказаться от портфеля.

Джавид занимал различные посты в британском правительстве с 2012 года. В апреле 2018 года он был назначен на должность главы МВД, а в июле 2019 года после прихода к власти Бориса Джонсона сал главой Минфина.

Ранее 13 февраля о своих отставках объявили министры по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Андреа Лидсом, по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и охраны окружающей среды Тереза Вильерс, а также генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

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