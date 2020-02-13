Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотеке до 7,7%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ с 18 февраля снижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку теперь можно будет по ставке от 7,7%, кредит на первичном рынке будут выдавать по ставке от 7,8%, на вторичном - от 8,1%, сообщила в четверг пресс-служба банка.

"Получить ипотеку по минимальным ставкам могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области - от 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Российские банки снижают ставки по ипотеке вслед за понижением ставки ЦБ РФ. На первом в 2020 году заседании совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6%. По информации Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 года снизилась на 0,19 п. п. - до 9% годовых. Это минимальное значение за всю историю.

Одним из показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ставки по ипотеке до 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.