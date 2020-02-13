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В селах трех районов Якутии планируют создать 350 новых рабочих мест

Власти региона помогают безработным пройти обучение по профессии или открыть собственное дело

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии в 2020 году планируют создать 350 рабочих мест в трех районах региона по проекту "Занятость на селе". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

Проект "Занятость на селе" стартовал в 2018 году. Пилотным стал Намский район, где годом ранее зарегистрировали высокий уровень общей безработицы. В 2019 году к участию подключили Горный, Хангаласский и Оленекский районы также с высоким уровнем безработицы.

"В 2020 году в рамках проекта планируется создание 350 новых рабочих мест, из них по 100 рабочих мест в Горном и Оленекском улусах, в Хангаласском - 76, в Намском - 74", - говорится в сообщении.

В проекте задействованы муниципальные образования и министерства и ведомства республики. Так, действуют линии социального контракта, поддержка в сфере сельского хозяйства в виде грантов и субсидий, проводится профессиональное обучение и оказывается содействие в создании собственного дела.

Также в результате реализации проекта планировалось за два года создать 311 рабочих мест, из них в 2019 году - 174, остальные - в 2020 году. "Но благодаря реализации проекта уже по итогам 2019 года удалось создать 203 рабочих места: в Горном улусе - 42, в Хангаласском - 46, в Оленекском - 115", - добавили в пресс-службе.

По итогам 2019 года в трех районах республики трудоустроено в общем 832 человека, из них постоянную работу получили 128 человек, временную - 574. Как отметили ТАСС в госкомитете по занятости населения, самого большого сокращения уровня регистрируемой безработицы удалось достичь в Оленекском районе, где ведется освоение Верхне-Мунского месторождения, в итоге, в промышленные компании трудоустроено 90 человек (в 2018 году было 6,2%, в 2019 году стало 4,1%).

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РоссияЯкутияДальний Восток
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