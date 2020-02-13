Госдума приняла в I чтении законопроект о внесудебном порядке признания граждан банкротами

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов - в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке - такой срок предоставляется для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высокооплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин обязан сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам, и тогда внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих. Сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, являющейся членом национального объединения СРО: оно должно установить порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов управляющему.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства. "По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 г. число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 г., в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект поможет малоимущим гражданам

"Этим законопроектом мы вводим новый механизм, когда человек, не имеющий возможности полностью выплатить долг в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сможет обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. При этом важно, что услуги арбитражного управляющего, - а это и его гонорар за работу, и все расходы по делу, - будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Для самого должника они будут бесплатными", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект направлен на поддержку малоимущих граждан, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подчеркнул Володин. "Сейчас процедурой личного банкротства должник может воспользоваться только тогда, когда его долг превышает 500 тыс. рублей. Кроме того, услуги арбитражного управляющего стоят денег, - речь идет минимум о 25 тыс., а то и больше, которых у человека, оказавшегося из-за жизненных трудностей в долгах, просто нет", - отметил он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что законопроект позволит не имеющему источников дохода и достаточного имущества должнику фактически получить "долговые каникулы" - на один год будет приостановлено действие большинства исполнительных документов, прекращено начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем долгам. За этот годичный период арбитражный управляющий может помочь добросовестному должнику выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах, резюмировал Володин.

Как подчеркнула вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), принятые изменения позволят разгрузить суды, которые порой утопают в рутинных делах о банкротстве физлиц. Она подчеркнула, что цель банкротства - не оставить должника без средств к существованию, а, напротив, дать ему шанс на нормальную жизнь. "Большинство экспертов сходятся во мнении, что плательщику, запутавшемуся в кредитах, лучше подать на банкротство. Для него будет лучшим выходом один раз пройти неприятную процедуру, а затем попробовать строить жизнь заново", - указала она.