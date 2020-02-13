Конечными покупателями 6,5% акций "Газпрома" стали фонды и частные инвесторы

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Конечными покупателями квазиказначейского пакета акций "Газпрома" стало большое количество инвесторов, в том числе НПФ и паевые фонды. Об этом сообщил заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов в ходе Дня инвестора "Газпрома" в Лондоне.

"Покупателем 6,5% казначейских акций "Газпрома" стал "Газпромбанк Управление активами", который выступил от лица огромного количества своих инвесторов", - сказал он. При этом представитель инвесткбанка, присутствовавший в зале, по просьбе Садыгова добавил, что банк "действовал в качестве доверительного управляющего в интересах большой группы своих инвесторов и фондов".

Эти акции в результате оказались "распределены среди сотен инвестиционных портфелей", среди которых есть негосударственные НПФ и ПИФ, инвесторами в которые являются широкий круг юридических и физических лиц, пояснил он.

Серьезная шутка

Прокомментировал Садыгов и сам вопрос про квазиказначейский пакет, который задал главный инвестиционный директор Prosperity Capital Management Александр Бранис. По словам Садыгова, вопрос Браниса не стал для него неожиданностью, так как именно Бранис задал вопрос об акциях президенту РФ Владимиру Путину на форуме "Россия зовет" в ноябре прошлого года, когда президент ответил, что "капитализация "Газпрома" будет очевидно расти".

"Тогда котировки акций моментально взлетели и зампредседателя ЦБ пишет мне СМС о том, инсайд ли это? Ни я ли подговорил Александра задать этот вопрос, чтобы цены были достаточно высокими, чтобы продать этот пакет дорого? Я, конечно же, был в шоке", - рассказал Садыгов. Дело в том, что именно на следующий день "дочка" "Газпрома" завершила продажу 3,59% акций холдинга по цене 220,72 рубля за штуку.

По словам Садыгова, "подговорить президента", на чьих словах котировки акций и получили динамику, он не мог. "Сейчас я улыбаюсь, но тогда мне не до шуток было", - отметил он.

Садыгов объяснил продажу казначейского пакета верой в рост капитализации компании и намерением определить текущую рыночную цену. Сам рост котировок при этом для него оказался неожиданным. "Я доволен тем, что на текущих акционеров это не повлияло. Котировки не упали, а наоборот, выросли. Хотя это было для меня удивительным", - заключил он.

О продаже акций

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне 2019 года говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%. В результате пакет был продан в ходе двух сделок: в конце июля был продан пакет из 2,93%, в ноябре - еще 3,59%. В результате сделок доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.