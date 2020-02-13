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Предложения по изменениям в Конституции

Путин согласился с предложением прописать в Конституции индексацию заработных плат

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что это действительно волнует миллионы граждан страны

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением прописать в Конституции РФ обязательство об индексации заработных плат. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, комментируя соответствующее предложение, о котором говорил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Глава ФНПР отметил, что "это действительно волнует миллионы граждан РФ". Он предложил, чтобы в Основном законе страны было прописано, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом".

"Справедливо, я согласен", - ответил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШмаков, Михаил ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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