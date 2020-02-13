Путин согласился с предложением прописать в Конституции индексацию заработных плат

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением прописать в Конституции РФ обязательство об индексации заработных плат. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ, комментируя соответствующее предложение, о котором говорил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Глава ФНПР отметил, что "это действительно волнует миллионы граждан РФ". Он предложил, чтобы в Основном законе страны было прописано, что "в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленным федеральным законом".

"Справедливо, я согласен", - ответил Путин.