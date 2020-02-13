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Почти четверть банков РФ используют в своей деятельности теневых директоров

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что цифра может быть больше, поскольку понятие "теневого директора" сильно размыто

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Почти четверть российских банков используют в своей деятельности теневых директоров, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"Теневые директора - это лица, которые формально не занимают должность, но де-факто оказывают существенное влияние на деятельность организации. Делали опрос относительно практики теневых директоров - 22% кредитных организаций ответили, что в их деятельности теневые директора принимают участие", - сказал он.

Швецов добавил, что в действительности этот процент банков больше, поскольку понятие "теневого директора" сильно размыто.

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